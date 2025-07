Deutscher (19) unterschätzt die Witterung am Berg

Dass das Wetter in Tirol in der zweiten Juli-Woche nicht zum Bergsteigen einlädt – das mussten bereits einige ambitionierte Alpinisten auf die harte Tour lernen. Am Mittwoch ein 19-jähriger Deutscher, der sich alleine zu einer hochalpinen Wanderung zum Wildgrad im Gemeindegebiet von Jerzens aufmachte. Und das nur mit einer dünnen Jacke und kurzer Hose bekleidet.