Maurer: Neuer U-Ausschuss - kein Kanzler Kurz mehr

Maurer: Sittenbild in den Chats Sache der ÖVP

Die grüne Klubobfrau kündigte an, dass ihre Fraktion auch in einem neuen U-Ausschuss seriöse Aufklärungsarbeit leisten werden. Dass Kurz nun als Klubobmann in den Nationalrat geht, kommentierte Maurer damit, dass die Grünen nicht die Personalbesetzungen andere Parteien beeinflusse. Und welches Sittenbild die ÖVP in den Chats biete, das sei Sache der ÖVP. Man habe einen Koalitionsvertrag mit einer Partei, nicht einer Person, so Maurer.