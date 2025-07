Droht Trump eine Revolte? Es rumort im MAGA-Lager

Der in Ungnade gefallene Trump-Berater Musk hatte dem Präsidenten bereits Anfang Juni unterstellt, er werde in den Epstein-Akten genannt. Nun will Musk den Skandal im Wahlkampf nutzen. In Konkurrenz zu Trump hat der Tesla-Chef die „Amerika-Partei“ gegründet. Damit will er den Republikanern bei den Zwischenwahlen zum Kongress im Herbst 2026 wichtige Stimmen abjagen.