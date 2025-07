Österreicher bei Geldanlage weiterhin risikoscheu

Gold hat derzeit die Nase vorne

Während nur jeder fünfte Österreicher aktuell Edelmetalle in seinem Portfolio hat, betrachten fast die Hälfte der Befragten Gold & Co. derzeit als die attraktivste Anlageform. Dahinter folgen Immobilien (43,2 Prozent) und – wenig überraschend – das Sparbuch (42,9 Prozent). Am unteren Ende der Skala finden sich Kryptowährungen, welche 14 Prozent für attraktiv erachten. Doch auch hier ist es eine Altersfrage. Während nur 1,8 Prozent der Babyboomer dies so sehen, findet jeder Vierte der „Generation Z“ Bitcoin & Co. interessant.