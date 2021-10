Schützenhöfer: „Schallenberg ist ja keine Puppe“

Viele sehen den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer als einen der Strippenzieher, die Bundeskanzler Sebastian Kurz letztlich doch zum Rücktritt am Samstagabend bewogen haben. Im Gespräch mit der „Krone“ am Sonntag schließt er eine Rückkehr von Kurz nicht aus, bricht aber auch eine Lanze für dessen Nachfolger Alexander Schallenberg. Und der Steirer nimmt die Grünen ins Visier. Diese hätten bei ihrer Basis einiges an Erklärungsbedarf.