Houthis sprengen Frachtschiff vor Küste Jemens

Rettungsoperation für vermisste Crewmitglieder

Die 22-köpfige Besatzung konnte sich Behördenangaben zufolge rechtzeitig retten und befindet sich in Sicherheit. Die ebenfalls unter liberianischer Flagge fahrende Eternity C dürfte ebenfalls von den Houthis angegriffen worden sein, obwohl sich die jemenitischen Rebellen noch nicht dazu bekannt haben. Die liberianische Vertretung bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) informierte während einer Sitzung der UNO-Organisation am Dienstag, dass mindestens zwei Mitglieder der Crew tot seien. Eine Rettungsoperation sei im Gange, erklärte der Vertreter eines Sicherheitsunternehmens gegenüber der britischen Tageszeitung „Guardian“. Mittlerweile soll auch die Eternity C gesunken sein.