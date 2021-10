Bald-Kanzler Schallenberg trifft Van der Bellen

Treffen mit Kogler an geheimen Ort

Eine Stellungnahme will Schallenberg weder vor noch nach dem Treffen in der Präsidentschaftskanzlei abgeben. Erst nach der Angelobung, die am Montag stattfinden dürfte, will sich Schallenberg äußern. Dementsprechend wurde auch keine Stellungnahme von Schallenbergs anderem wichtigen Termin heute in Aussicht gestellt: Um 10.30 Uhr trifft er Koalitionspartner Kogler zu einem Gespräch. Der konkrete Ort wurde allerdings von beiden Seiten geheim gehalten.