Druck aus Ländern wurde zu groß: Kurz mal weg

Lange gab Sebastian Kurz in der Partei den Ton an, er war quasi die Partei. Das Schreiben, in dem die ÖVP-Regierungsmitglieder erklärten, sie bleiben nur mit Kurz im Amt, und das nun hinfällig ist, haben einige nicht ganz freiwillig unterzeichnet. Das Papier wurde im Kanzleramt verfasst und den Ministern und Ministerinnen zur Unterschrift vorgelegt. Widerstand zwecklos. So wie schon bei diversen, eher merkwürdigen, Auftritten mancher Regierungsmitglieder in den vergangenen Wochen und Monaten. Das lief so: Das Kanzleramt setzte ein Statement auf - manchmal zur Verteidigung, manchmal zum Angriff, manchmal zur Ablenkung -, drückte das Papier dem oder der Auserwählten in die Hand und schickte diesen oder diese los auf die Medienbühne.