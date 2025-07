2. Sieg im 2. Spiel! Frankreich bezwingt Wales 4:1

Frankreich nimmt Kurs auf die Qualifikation für das Viertelfinale bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz! „Les Bleus“ feierten am Mittwoch in St. Gallen mit einem 4:1-Erfolg gegen die Waliserinnen ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel und sind Tabellenführer. Dennoch: Wer in die K.-o.-Phase aufsteigt, entscheidet sich erst am letzten Spieltag.