Panik auf der Mur: Frau von der Feuerwehr gerettet

Am Ufer gestrandet

Was war passiert? Die 20-jährige Niederösterreicherin nahm mit zwei Freundinnen an einer geführten „Tubing“-Wassertour teil, die an der Kalvarienbergbrücke startete. Im Verlauf der Tour wurde der 20-Jährigen bewusst, wie riskant das Ganze war. Sie beschloss, die Fahrt abzubrechen und strandete schließlich am Ufer.