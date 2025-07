Filip Misolic in Braunschweig im Viertelfinale

Tennis-Ass Filip Misolic kämpft diese Woche beim ATP125-Challenger in Braunschweig um zwei Ziele: den erstmaligen Vorstoß in die Top 100, was ohnehin sehr bald möglich ist, und den direkten Einzug ins Hauptfeld der US Open. Der Steirer hat am Mittwoch mit einem 7:6(3),6:3-Erfolg über den Deutschen Tom Gentzsch das Viertelfinale erreicht.