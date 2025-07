Halbfinale! PSG gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

Bei dem mit einem 1:1 gegen Al-Hilal gestarteten Real war das 3:0 beim Gruppen-Abschluss gegen Red Bull Salzburg der deutlichste Sieg, in der K.o.-Phase begnügte sich die Truppe von Coach Xabi Alonso mit einem 1:0 gegen Juventus Turin und einem 3:2 gegen Borussia Dortmund. Der Sieger der vom Polen Szymon Marciniak geleiteten Partie trifft im Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) erneut im 82.500 Zuschauer fassenden MetLife-Stadion in New Jersey auf den Gewinner des Dienstag-Semifinales zwischen Chelsea und Fluminense aus Brasilien.