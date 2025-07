Erste Anklage für Benko bestimmt Verhandlungsort

Verhandlungsorte nicht in Stein gemeißelt

Doch wie geht es weiter, angenommen, dass in Innsbruck verhandelt wird und ein möglicher zweiter Anklagekomplex Wien betreffen würde? Dies hängt davon ab, ob das Gericht in Tirol in der ersten Causa bereits ein Urteil gesprochen hat. Ist dies der Fall, wäre der Verhandlungsort für den zweiten Prozess Wien. Läuft Prozess Nummer eins aber noch, müsste die neue Anklage in das Innsbrucker Verfahren einbezogen werden.