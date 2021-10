Auto durchbrach Flughafenzaun: Landung abgebrochen

Schrecksekunden am Flughafen in Weeze am Niederrhein: Ein Auto hat einen Zaun in der Nähe der Rollbahn durchfahren und dadurch die geplante Landung eines Passagierfliegers von Ryanair verhindert. Das Flugzeug aus Rom sei am Samstagabend zum Flughafen Münster/Osnabrück umgeleitet worden, teilte ein Sprecher des Airports am Sonntag mit. Der Flugbetrieb an Ort und Stelle wurde zeitweise eingestellt.