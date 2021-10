Was weitsichtige Historiker am Burgenland schätzen

„Das Burgenland ist immer eine Reise wert!“ So denken Historiker quer durch Österreich über das jüngste Bundesland zum 100-Jahre-Jubiläum. Bei ihrer Zeitreise auf geschichtsträchtigem Boden verrieten die fachkundigen Experten der „Krone“, was sie am meisten schätzen - allen voran kulturelle Vielfalt und viel Sonne.