Hilfswerk: „Nie wieder genug Pflegepersonal!“

Bis 2050 wird sich der Bedarf verdreifachen

Denn die Zeiten, in denen genug Pflegekräfte bereitstanden, sind für Hinterholzer endgültig vorbei. Um einen (Pflege-)Notstand abzuwenden, sind für Hinterholzer „Maßnahmen in der Ausbildung daher Kern der dringend notwendigen Pflegereform“. Im Detail fordert sie eine Aufstockung der Ausbildungsplätze in diesem Bereich, durchlässige Wege in die Pflege- und Betreuungsberufe, berufsbegleitende Programme für Um- und Wiedereinsteigerinnen sowie den Abbau vieler bürokratischer Hürden. Denn Hinterholzer kennt den Bedarf, der in den kommenden Jahren auf alle in der Pflege tätigen Organisationen zukommt: „Bis 2050 brauchen wird dreieinhalb mal so viel Personal wie jetzt.“ Allein das Hilfswerk habe derzeit bereits 200 offene Stellen zu besetzten.