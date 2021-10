Morgen läuft wieder alles um den Wolfgangsee

Und das ist gut so, denn mehr als 2400 Läufer - darunter etwa 974 für den 27km-Klassiker und 134 für die Marathon-Distanz - begeben sich an den Start zu Österreichs schönstem Lauf. Die beginnenden Herbstlandschaften in Verbindung mit gutem Wetter lassen auch die Besucher entlang der Strecke an der Besonderheit des Laufs teilhaben. Wer sich dennoch spontan die Laufschuhe schnüren möchte, kann sich vor Ort noch für die Distanzen 5,2, 10 und 27 Kilometer nachmelden. Eine Nachmeldung für den Marathon ist nicht mehr möglich. Um 9.15 Uhr werden die Läufer der 42,195 km langen Strecke losgelassen. Die Startblöcke für die kürzeren Läufe beginnen ab 10.30 Uhr.