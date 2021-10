Niederösterreichs Lehrlinge fordern mehr Bildung

Ein Rückgang der Lehrlingszahlen ist – aufgrund geburtenschwacher Jahre – in allen Berufsschulen spürbar. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Fachkräften stetig an. Für Schülervertreter Sebastian Skof muss der Ruf der Lehre verbessert werden. Auch bildungspolitisch setzt er sich mit der Lehrlingsunion für seine Kollegen ein.