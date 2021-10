Trauer nach Unfall um Mathias (20) in Micheldorf

„Ich hab ihn getauft, er war auch Ministrant“

Der Micheldorfer Pfarrer Florian Kiniger befindet sich gerade auf Südtirol-Urlaub. Er wurde von der Feuerwehr zum Einsatz alarmiert, konnte natürlich nicht kommen, bekam aber rasch mit, um wen es sich bei dem Verunglückten handelte, und sagt: „So etwas ist auch für einen Seelsorger immer eine schlimme Sache und auch für die Einsatzkräfte sehr belastend. Ich hab’ den Mathias gut gekannt. Ich hab ihn getauft, und er war auch ein paar Jahre lang Ministrant bei uns in der Pfarre. In den vergangenen Jahren hab’ ich ihn etwas aus den Augen verloren, wie es ja meistens bei den jungen Leuten so ist. Es ist furchtbar, wenn ein junges Leben so ein Ende findet. Mir tut seine Familie schrecklich leid.“