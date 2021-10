Die Sache mit den liegenden Bälle

Aber Moment mal, grübelgrübel, war da nicht schon mal was mit einem bei den Grünen liegenden Spielgerät? Richtig, in der Online-Ausgabe des Standard war am 24. April 2020 die Überschrift „Fußballbundesliga: Der Ball liegt bei den Grünen“ zu lesen und schon damals ging es um den österreichischen Rekordmeister aus dem 14. Bezirk, natürlich auch um alle anderen Bundesligaclubs, denn man machte sich Gedanken um infektionsverhindernde Geisterspiele in sonst auch nicht aus allen Schweißnähten platzenden Stadien und schon damals wurde Sportminister Kogler der Ball zugespielt, den er magisch anzuziehen scheint, wie man das weiland schon von Xabi Alonso behauptet hat. Der wiederum hatte vor ein paar Jahren zwar keine Probleme wegen Korruption, dafür aber wegen seiner Steuern, weswegen ihn der Staatsanwalt für fünf Jahre einkasteln wollte, ehe sich das Landgericht Madrid am Ende aber doch zu einem Freispruch durchringen konnte.