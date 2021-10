Fivers fügen Rekordmeister erste Saisonpleite zu

Die 2. Halbzeit startete mit zwei durch Martinovic erfolgreich verwandelten 7-Meter der Fivers, Esegovic gelang es mit einem schönen Sprungwurf den Rückstand zu verkürzen. Danach ging es flott Hin und Her, die Fivers schafften gar mit zwei Spielern weniger in der 40. Minute einen Treffer, doch eine Minute später gelang Vinogradov dennoch der Ausgleich zum 22:22. Den Wienern gelang es jedoch weiterhin, ihr temporeiches Spiel aufrechtzuerhalten und so stand es nur 60 Sekunden später 24:22 für die Hausherren. Nach einer neuerlichen Parade ihres Tormanns gingen die Fivers erstmals seit den Anfangsminuten wieder mit plus 3 in Führung, Häusle verhinderte mit einem tollen Reflex zunächst das minus 4, doch in der 45. Minute war es so weit und es stand nach einem Tor Damböcks 26:22. In dieser Phase waren die Wiener die stärkere Mannschaft und erhöhten ihre Führung schnell auf 29:23. Die Bregenzer gaben sich aber nicht geschlagen, trafen schnell zweimal zum 29:25 und es blieb beim minus 4, bis sich abermals Filzwieser in Szene setzte und es in der 53. Minute wieder plus 6 für HC FIVERS WAT Margareten hieß. Drei Treffer hintereinander ließ die Bregenzer Hoffnung wieder etwas aufkeimen, doch als Arnold 90 Sekunden vor Schluss zum 35:31 traf, war die Entscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte Bregenz, doch die erste Saisonniederlage der Bregenzer war mit 32:35 besiegelt.