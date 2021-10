Autofreier Platz: Jetzt sind die Tullner am Wort

Kein Mangel an Parkplätzen

Dessen damals nicht unumstrittene Unterkellerung befreite schon das Zentrum vom Blech, das in die Tiefgarage verbannt wurde. An Parkplätzen mangelt es also nicht. Dennoch wurde der „grüne Platz“ mit reichlich Kritik eingedeckt, der man mit Information begegnet: Am 17. November findet bereits das zweite abendliche Stadtforum dazu im Rathaus statt.