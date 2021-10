Rauchpause von „Exorzistin“ war Chance auf Hilfe

Pflegerin nahm Tabletten nicht

Als sie dann aber eines Tages anscheinend ihre Tabletten nicht nahm, rastete sie aus und marterte die ans Bett gefesselte Frau gleich mit zwei Messern: Zahlreiche Schnitte an Armen, Beinen und Bauch folgten, außerdem auch ein Bauchstich. In einer Rauchpause der selbst ernannten schizophrenen „Exorzistin“ gelang es der Waldviertlerin, mit dem Handy Hilfe herbeizurufen. Das Opfer wurde im Spital in Gmünd ambulant behandelt, die Täterin in eine Nervenklinik gebracht.