Sebastian Kurz wackelt und pokert

Die ÖVP-Landesparteiobleute, die am Abend zu einer Krisensitzung nach Wien eilten, stellten sich in einer gemeinsamen Erklärung - wie zuvor auch schon die Bünde-Obleute - hinter Kurz. Doch der Rückhalt in den Ländern bröckelt - das ist aus kritischen bis distanzierten Wortmeldungen der Landeshauptleute herauszuhören. Auch in Teilen der Basis, mitunter auf Bürgermeisterebene, rumort es gewaltig.