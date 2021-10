Kurz spielt den Ball jetzt an die Grünen

Die Grünen sind am Zug

Ebendiese seien nun mit einer Entscheidung am Zug. Im Laufe des Tages war zu vernehmen, dass der kleine Regierungspartner am Bestehen der Koalition in der derzeit geltenden Form zweifelt. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler sprach etwa von einem „verheerenden Eindruck“ und erklärte, dass „die Handlungsfähigkeit des Kanzlers“ infrage gestellt sei.