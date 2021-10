Regierung auf der Kippe: Was nun, Österreich?

9. Daher muss der Bundespräsident auf jeden Fall einen Übergangskanzler ernennen. Wen soll er da nehmen? Irgendwen von der ÖVP, den Kurz will? Oder eine Person aus den Reihen von Grünen, SPÖ, FPÖ oder NEOS, falls diese sich einigen? Oder sucht Alexander Van der Bellen nach unabhängigen Experten? Wer macht in all diesen Fällen als Minister weiter?