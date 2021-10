ÖVP-Landeshauptleute „geschlossen“ hinter Kurz

Bundespräsident bittet alle Parteichefs zum Gespräch

Nach den Hausdurchsuchungen am Mittwoch in den Räumlichkeiten der Bundes-ÖVP sowie im Kanzleramt und im Finanzministerium kracht es gewaltig im Gebälk der türkis-grünen Koalition. Die Grünen stellten am Donnerstag erstmals offen die Handlungsfähigkeit von ÖVP-Kanzler Kurz infrage. Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft nun am Donnerstag und Freitag alle Chefs der Parlamentsparteien zu Gesprächen aufgrund der aktuellen Situation.