Corona: Ärzte fordern „drastische“ Verschärfungen

414 Neuinfektionen vermeldete der Landeskrisenstab am Donnerstag in Oberösterreich, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 205,3 – der höchste Wert aller Bundesländer. Zum Vergleich: Salzburg liegt mit einer Inzidenz von 161,8 auf Platz zwei, der Bundesschnitt beträgt 142,5. In den heimischen Spitälern mussten 149 Covid-19-Patienten behandelt werden, 36 von ihnen auf der Intensivstation.