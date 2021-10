Fehlende Betreuungsplätze sind weiter ein Problem

Über den erfreulichen Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt sprach die ÖVP in der Aktuellen Stunde. Verbesserungsbedarf sieht deren Sprecher Harald Witwer vor allem beim Arbeitslosengeld, das zu Beginn höher ausfallen sollte. Grüne, NEOS und FPÖ forderten bessere Rahmenbedingungen für Frauen und Langzeitarbeitslose. Zumindest für letztere seien neue Projekte bereits in der Pipeline.