Brennender Toaster: Feuerwehr rettete Linzerin

Am Mittwoch gegen 19.38 Uhr kam es in Linz zu einem Wohnungsbrand. Die 57-jährige Wohnungsbesitzerin wurde von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Linz aus der Wohnung befreit und mit der Rettung in den Med. Campus III gebracht. Es wurden keine weiteren Personen gefährdet.