Basketball-Superliga: Nur Geimpfte dürfen spielen

Eine kleine Schonfrist haben die wenigen noch nicht Geimpften noch – ab 1. November heißt es aber für die in der am Samstag startenden Superliga-Saison: „Ihr müsst draußen bleiben!“ Denn die Liga-Führung hat sich gemeinsam mit den Klubs als erste Mannschaftssportart in Österreich darauf geeinigt, dass nur noch Geimpfte in die Rote Gruppe dürfen – also Schiedsrichter, Trainer und auch die Spieler. „Wir sind die erste Profi-Liga in Europa, die das so macht. Die Impfquote war zum Zeitpunkt der Ligatagung schon so hoch, dass wir uns darauf geeinigt haben“, sagt BSL-Geschäftsführer Johannes Wiesmann.