Flohmarkt im Zeichen von Nachhaltigkeit und Kultur

„Weiterverwenden statt wegwerfen“ – so lautet das Motto des Trödelmarktes. Mit Nachhaltigkeit will man beim Kulturverein punkten, wie Initiatorin Margarethe Oberdorfer berichtet: „Es ist sinnvoller, etwas Altes, das noch gut erhalten ist, zu kaufen als was Neues.“ Nachhaltigkeit wird im Kulturhaus gelebt, denn hier wurde nichts Neues gekauft. So ziert etwa ein großer Holztisch aus dem alten Lienzer Rathaus mit Stühlen aus der alten Schulwerkstatt den Verkaufsraum.