Ein positiver Fall nach Besuch im „James Dean“

Der Gast war in der Nacht von 2. auf 3. Oktober im „James Dean“ in Eisenstadt und wurde im Nachhinein positiv auf Corona getestet. Die Gesundheitsbehörde des Magistrats Eisenstadt bittet nun alle Besucher, die zur selben Zeit in der Disco waren, sich umgehend in den Apotheken testen zu lassen. Auch Geimpfte werden aufgerufen sich mittels PCR-Test zu testen.