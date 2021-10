AMS OÖ bestrafte heuer schon 3000 Arbeitslose

Händeringend suchen die Unternehmen im ganzen Bundesland neue Mitarbeiter. Längst sind sie nicht immer erfolgreich dabei. Die Folge: Immer mehr Betriebe müssen ihre Angebote einschränken. Jüngste Beispiele dafür: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Bergergut in Afiesl wird ab November nur noch von Dienstag bis Sonntag geöffnet sein, die Konditorei Jindrak schickte ihre Filiale am Pöstlingberg in Linz mit Wochenbeginn in die Winterpause