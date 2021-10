Rektor plädiert für die 2G-Regel an Universitäten

Hoffen auf Vorbildwirkung

Gesamtuniversitär hoffte der Rektor mit der 2G-Regel auf eine „Vorbildwirkung“ seiner Universität. Jedenfalls solle künftig aber „3G (geimpft, genesen, getestet, Anm.) das Geringste sein, was eine Universität als Voraussetzung fordern soll“, meinte Fleischhacker am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die schärferen Regeln an der Medizinischen Universität Innsbruck seien jedoch „ein weiterer Teil in Bezug auf eine Verantwortung gegenüber der Gesamtbevölkerung“, da hier Studierende „Kontakt zu Patienten und natürlich auch Kontakt nach außen“ hätten.