Neupreis pro Reichweite: Die fünf besten E-Autos

Ein Auto müssen wir außer Konkurrenz nennen: Der Polestar 2 Long Range Single Motor wird derzeit in Österreich noch nicht angeboten, weil die Marke gerade erst am Markt eingeführt wird und einstweilen nur die Version mit zwei Motoren bestellbar ist. Das wird sich aber bald ändern und dann wird es der Schwede voraussichtlich in die Top 5 schaffen. Nach deutschem Preis kostet er 82,90 Euro pro Kilometer, das würde mit umgerechneter Mehrwertsteuer 83,60 Euro bedeuten. Aber wer weiß, wie die Volvo-Tochter die Preise gestaltet.