„Aufbruch abgesagt, für altes Denken entschieden“

Kein grüner Stabilitätsfaktor

Mit folgender Stoßrichtung: „Die ÖVP hätte sich für effektiven Klimaschutz, eine echte Energie- und Verkehrswende, für eine klimafitte Industrie und wirksamen Bodenschutz entscheiden können. Wir hätten das alles erfolgreich umsetzen können“, betont Kaineder, der auch das ÖVP-Argument einer zu instabilen Mehrheit mit den Grünen nicht gelten lässt. „Wir Grüne sind vielmehr ein Stabilitätsfaktor. Das haben wir in all den Jahren der schwarz-grünen Koalition bewiesen, und das beweisen wir aktuell auch in der Bundesregierung.“ Zahlenspiele um Anwesenheiten in Landtagssitzungen hätten in erster Linie Ablenkungscharakter, betont Kaineder weiters.