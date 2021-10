Endlich Uni-Leben, wenn auch mit Einlassbändern

Endlich eigener Campus

Ähnlich rasch ging das Einchecken am neuen MedCampus beim Kepler Uniklinikum. „Es gab nur kleine Pannen in Hörsälen, ein Beamer ging nicht sofort“, sagt Nicolas Trathnigg; er ist im fünften Studienjahr. „Endlich sind Praxis und Lehre nah beisammen. Davon wird auch die Forschung am Spital profitieren“, sagt er über den Campus, der sich erstmals mit Studentenleben füllte. Damit das so bleibt, müssen heute wieder alle durch Checkpoints und Masken tragen.