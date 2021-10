Schiefe Optik bei Bau eines Wohnblocks in St.Peter

„Die Ansuchen wurden immer wieder negativ beurteilt. Doch die Gemeinde hat so lange interveniert, bis die Umwidmung von Grünland in Bauland in der Siedlung Bogenhofen doch noch genehmigt wurde“, ärgert sich einen Anrainer in St. Peter am Hart. Für ihn hat der geplante Bau von zwölf Wohnungen eine sehr schiefe Optik.