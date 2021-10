Spannende Klimadaten aus unseren Bergen

Um Daten in atmosphärischen Luftschichten sammeln zu können, wurde bereits 1886 das einzigartige Observatorium auf dem Sonnblick errichtet. „Das war damals gar nicht leicht, einen passenden Gupf dafür in den Hohen Tauern zu finden“, so Hohenwarter. Es wurde der 3106 Meter Hohe Sonnblick, ein Grenzberg zwischen Kärnten und Salzburg: „Der Gipfel selbst, unter dem der Sonnblick-Gletscher liegt, war nämlich schon 1886 nicht vergletschert. Er ist von Heiligenblut aus gut sichtbar.“