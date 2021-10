Serie an Verkehrsunfällen: Mehrere Verletzte

Nach Sturz schwer verletzt

In Villach war eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem Motorradroller auf der B 85 in der Gemeinde St. Margarethen im Rosental aus derzeit ungeklärter Ursache in das Straßenbankett. Die Villacherin stürzte und musste mit schweren Verletzungen mittel Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.