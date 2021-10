Eiserne Knäuel und farbige Menschenbilder

Ungewollt eine Gedenkausstellung: In der Galerie in der Schmiede sind derzeit Stahlplastiken von Gabriele Kutschera zu sehen. Sie treten in einen Dialog mit den Menschenbildern des Malers Peter Bischof, der Anfang August verstorben ist. Das Künstlerpaar gestaltete in Oberösterreich viele Altarräume und Glasfenster.