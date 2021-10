Mit mehr als 200 km/h durch Scheifling gebrettert

Der Raser war am Sonntag auf der B 317, im Bereich Scheifling in der Gemeinde St. Georgen am Längsee in Richtung Klagenfurt unterwegs. Dort wurde er mit einer Fahrgeschwindigkeit von 208 km/h geblitzt. „Der Mann hat die erlaubte Geschwindigkeit somit, mit abzüglich der Toleranz von 7 km/h, um 101 km/h überschritten“, so die Polizei. Die Übertretung wurde mittels Lasergerät festgestellt. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle abgenommen.