Automechaniker aus Villach baut Elektro-Gitarren

„Meine Frau arbeitet bei Infineon in Villach und hat ein Erasmus-Semester in Barcelona gemacht. Dabei haben wir einander kennengelernt“, erzählt der 45-Jährige, der in Turdanitsch seit fünf Jahren seine Instrumente herstellt. „Für meine Gitarren kaufe ich hochwertiges Ahorn, Mahagoni, Esche und Ebenholz bei heimischen Produzenten aus Villach und Wien.“ Danach wird das Holz bis zu einem Jahr getrocknet.