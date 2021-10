Müder Drogenlenker ließ sich Fake Urin bringen

Am Samstag um 21.40 Uhr wurde in Gmunden auf der Bahnhofstraße ein Pkw-Lenker von Polizisten zu einer Kontrolle angehalten, da dieser zuvor in starken Schlangenlinien bzw. teilweise auf dem falschen Fahrstreifen gefahren war. Als die Polizisten sich dem Pkw näherten, war der Lenker, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, dabei sich intensiv mit Parfüm einzusprühen. Da die Beamten bei der Kontrolle mehrere Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung feststellten, wurde der 20-Jährige zu etwaigem Konsum befragt, den er vehement verneinte. Einen freiwilligen Urintest verweigerte der Lenker, eine Begründung dafür wollte er jedoch nicht angeben. Der 20-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Gmunden gebracht, um ihn einer Ärztin zwecks Fahrtauglichkeitsuntersuchung vorzuführen.