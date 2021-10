Erste Urteile in Causa „Flexenarena“ sind gefallen

Die kürzlich abgeschlossenen Strafverfahren betreffen laut Dreher die verfrühte Beschneiung, das unerlaubt angelegte Schneedepot sowie die ohne Bescheid begonnenen Geländeveränderungen. Erst zum Teil abgeschlossen sei ein Verfahren über eine unerlaubte Versetzung der Hütte im Zielraum. In den kommenden 14 Tagen rechnete Dreher zudem mit Erledigung der übrigen Verfahren, die die Fluchtlichtanlage und einen ohne Genehmigung errichteten „Viehtriebsweg“ betreffen, der laut Kritikern eine Zufahrt zur Liftstation darstellt. Der Bezirkshauptmann hob die Komplexität der Causa hervor. Üblicherweise habe man einen klar Verantwortlichen, hier habe man es „mit den immer gleichen Personen in verschiedenen Rollen“ zu tun. In die Verfahren seien jeweils mehrere Beschuldigte, teils als Privatpersonen, teils in Vereins- oder Geschäftsführerfunktionen involviert. Wie viele Beschuldigte es sind, wer nun wie viel bezahlen muss und Details über die Strafhöhe für einzelne Verstöße wollte Dreher nicht nennen.