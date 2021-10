Bunten Zebrastreifen gibt es nun auch in Oberndorf

Am Schulgelände in Oberndorf zwischen Volks- und Sonderschule fahren bald die Bagger auf. In den kommenden Monaten entsteht hier ein neues Gebäude für die schulische Nachmittagsbetreuung. Wegen der Baustelle ist ein neuer Schutzweg vonnöten. Seit Donnerstag gibt es einen neuen Zebrastreifen – und dieser erstrahlt in den Farben des Regenbogens.