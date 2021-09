Ex-Polizist war Serienmörder mit „Furchengesicht“

In Frankreich haben Kriminalisten 35 Jahre nach Beginn einer Serie von Morden und Vergewaltigungen einen ehemaligen Pariser Polizisten als mutmaßlichen Täter ermittelt. Nach einer Vorladung zum Verhör habe sich der 59 Jahre alte Ex-Beamte am Mittwochabend in der Nähe der Stadt Montpellier das Leben genommen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Donnerstag.