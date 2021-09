Deutsches Opelwerk muss bis Jahresende schließen

1300 Mitarbeiter betroffen

Opel produziert in Eisenach den Geländewagen Grandland in der Verbrenner- und Hybridversion. Das Werk in Thüringen wurde erst vor zwei Jahren umfassend umgebaut, um die von Corsa und Adam auf Grandland umzustellen. In dem Betrieb in Thüringen sind etwa 1300 Mitarbeiter beschäftigt.