Mopedlenker (15) nach Überholmanöver im Spital

Ein Völkermarkter war am Mittwoch gegen 19.55 Uhr mit seinem Pkw auf der Waagstraße in St.Veit unterwegs. Als der 62-Jährige nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte, kam es zum Unfall. „Ein dahinter fahrender Mopedlenker wollte das Auto überholen“, schildert ein Polizist. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.